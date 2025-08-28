Россия
На Урале директором школы впервые назначили участника СВО

В Екатеринбурге директором школы №43 назначили участника СВО Стерхова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Владимира Стерхова во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге директором школы впервые назначили участника специальной военной операции (СВО). Временно исполнять обязанности образовательного учреждения № 43 станет Михаил Стерхов. Об этом сообщается на странице уральской школы во «ВКонтакте».

Мужчина до этого участвовал в программе «Управленческие кадры Урала». Во время прохождения обучения Стерхов делился, что может «внести свой вклад в позитивное изменение регионального образования», исходя из опыта работы в гимназии в качестве административного работника, а также «учителя по нескольким предметам».

До этого стало известно, что в Бурятии дочь бойца спецоперации отказались принять в первый класс. Мать девочки обратилась в республиканскую прокуратуру.

Впоследствии ребенка зачислили в школу.

Еще раньше в Невьянске сына участника СВО с инвалидностью затравили в школе.

