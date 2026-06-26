В России заявили о необходимости наносить удары по связанным с ВСУ заводам Европы

В России призвали наносить удары по производящим для Украины оружие предприятиям ЕС

Армии России следует наносить удары по европейским заводам и складам, которые предназначены для производства и передачи вооружения Украине. О необходимости подобных атак заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Необходимо начинать активно работать по этим странам, а при необходимости применять против них вполне себе вооруженные методы борьбы: Прибалтика, Франция, Германия, Польша», — написал журналист.

По словам военкора, склады, которые лидеры стран Европы используют для снабжения Украины оружием, должны взрываться и гореть.

Каждый представитель элиты стран Запада, русофобствующий лидер общественного мнения или предатель-релокант, поднявший оружие против России, должны начать ходить по улице, оглядываясь, и понимать, что его завод, его бизнес, его жизнь могут окончиться внезапно Юрий Котенок военный корреспондент

В апреле Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, которые производят беспилотники для ударов по российской территории. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса десяти предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующие для дронов.

Военный обозреватель Виктор Баранец описал последствия возможного удара России по этим объектам. Он указал, что в такой ситуации европейские государства объявят о нападении на страны НАТО, сославшись на положения Североатлантического договора.