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17:03, 26 июня 2026Ценности

Врач назвала россиянкам переоцененный бьюти-тренд

Доктор Анна Вовон назвала сложный многоступенчатый уход переоцененным трендом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Доктор Анна Вовон назвала россиянкам переоцененный бьюти-тренд. Материал публикует «Газета.ru».

Речь идет о сложном многоступенчатом уходе, к которому в последние годы все чаще стали прибегать женщины. По словам эксперта, использование десятка средств одновременно нарушает естественный защитный барьер, вызывает раздражение, обезвоженность и повышает чувствительность кожи.

Кроме того, врач подчеркнула, что косметика с громкими маркетинговыми обещаниями все чаще приводит к разочарованию. Специалист пояснила, что современный покупатель стал более грамотным и разбирается в составах продуктов, концентрации ингредиентов и наличии научных исследований.

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В то же время в список тенденций, к которым стоит присмотреться, Вовон внесла персонализированный уход. Помимо этого, доктор также упомянула обсуждаемое направление — экзосомы.

«Исследователи изучают их потенциал в улучшении процессов регенерации кожи, восстановлении после агрессивных косметологических процедур, уменьшении признаков воспаления и поддержании здорового клеточного обмена», — заключила Вовон.

Ранее в июне врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами. Дерматолог Даниил Янкелевич посоветовал использовать тонер с салициловой кислотой, чтобы чистить воспалившиеся фолликулы.

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