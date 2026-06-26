Врач назвала россиянкам переоцененный бьюти-тренд

Доктор Анна Вовон назвала сложный многоступенчатый уход переоцененным трендом

Доктор Анна Вовон назвала россиянкам переоцененный бьюти-тренд. Материал публикует «Газета.ru».

Речь идет о сложном многоступенчатом уходе, к которому в последние годы все чаще стали прибегать женщины. По словам эксперта, использование десятка средств одновременно нарушает естественный защитный барьер, вызывает раздражение, обезвоженность и повышает чувствительность кожи.

Кроме того, врач подчеркнула, что косметика с громкими маркетинговыми обещаниями все чаще приводит к разочарованию. Специалист пояснила, что современный покупатель стал более грамотным и разбирается в составах продуктов, концентрации ингредиентов и наличии научных исследований.

В то же время в список тенденций, к которым стоит присмотреться, Вовон внесла персонализированный уход. Помимо этого, доктор также упомянула обсуждаемое направление — экзосомы.

«Исследователи изучают их потенциал в улучшении процессов регенерации кожи, восстановлении после агрессивных косметологических процедур, уменьшении признаков воспаления и поддержании здорового клеточного обмена», — заключила Вовон.

Ранее в июне врач рассказал россиянам о многоступенчатом уходе за ягодицами. Дерматолог Даниил Янкелевич посоветовал использовать тонер с салициловой кислотой, чтобы чистить воспалившиеся фолликулы.