Авиакатастрофа во Франции стала крупнейшей в частной авиации страны

Во Франции назвали произошедшую 28 июня авиакатастрофу в частной авиации крупнейшей в истории страны. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, авиакатастрофа в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции стала крупнейшей в истории французской частной авиации, не связанной с военными или коммерческими перевозками.
Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок. В результате его крушения травмы, несовместимые с жизнью, получили 11 человек.
Ранее сообщалось, что стала известна причина крушения самолета во Франции.