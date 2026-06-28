Авиакатастрофа во Франции стала крупнейшей в частной авиации страны

Во Франции назвали авиакатастрофу в частной авиации крупнейшей в истории страны

Во Франции назвали произошедшую 28 июня авиакатастрофу в частной авиации крупнейшей в истории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, авиакатастрофа в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции стала крупнейшей в истории французской частной авиации, не связанной с военными или коммерческими перевозками.

Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок. В результате его крушения травмы, несовместимые с жизнью, получили 11 человек.

Ранее сообщалось, что стала известна причина крушения самолета во Франции.