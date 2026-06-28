Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход

NYP: Байден потерялся на сцене и не мог найти выход

Бывший президент США Джо Байден снова потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии. Об этом пишет New York Post (NYP).

Политик выступил в штате Мэриленд с речью, в которой он защищал свою политику в бытность главой Белого дома и раскритиковал нынешнего президента Дональда Трампа. После речи бывшему американскому лидеру потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны уйти со сцены.

Ранее супруга экс-президента США Джо Байдена Джилл заявила, что он будет жить с раком до конца своих дней. По ее словам, диагностированный у ее супруга рак «дал метастазы в кости».

До этого Трамп поиздевался над Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота.