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06:40, 28 июня 2026Мир

Байден снова потерялся на сцене и не мог найти выход

NYP: Байден потерялся на сцене и не мог найти выход
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

Бывший президент США Джо Байден снова потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии. Об этом пишет New York Post (NYP).

Политик выступил в штате Мэриленд с речью, в которой он защищал свою политику в бытность главой Белого дома и раскритиковал нынешнего президента Дональда Трампа. После речи бывшему американскому лидеру потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны уйти со сцены.

Ранее супруга экс-президента США Джо Байдена Джилл заявила, что он будет жить с раком до конца своих дней. По ее словам, диагностированный у ее супруга рак «дал метастазы в кости».

До этого Трамп поиздевался над Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота.

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