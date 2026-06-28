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00:08, 29 июня 2026Экономика

В Москве оценили масштабы прошедших ливней

Синоптик Макарова: Июнь не превысит норму по осадкам в Москве и Подмосковье
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Прошедшие ливни, превратившие улицы Москвы в полноводные реки, не поколеблют метеостатистику в мегаполисе. Масштабы обрушившихся на столичный регион осадков оценила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее цитирует ТАСС.

По данным синоптика, несмотря на свою внушительность июньские ливни не вышли за пределы месячной нормы. Среднемесячный объем осадков в Москве и Подмосковье составляет 77 миллиметров, при этом с начала июня в регионе выпало не больше 72 миллиметров, или 93 процентов от показателя. Мощных дождей, по прогнозам Макаровой, в последние числа июня не ожидается — осадки будут умеренными и локальными. Даже если до конца июня в столице пройдут ливни, норматив будет соблюден, успокаивает специалист. В целом превышение или принижение нормы в интервале 20 процентов метеорологи считают приемлемым и вписывающимся в стандарт.

После волны дождей и прохлады в Москву вернется 30-градусная жара. Такой отметки столбики столичных термометров достигнут 1-3 июля. Однако надолго жаркая погода не установится, и температура вновь опустится до климатической нормы, уверен синоптик прогностического центра «Метео» Александра Ильин. Согласно его прогнозам, уже в первую пятидневку июля в городе посвежеет до 21 градуса.

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