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11:45, 28 июня 2026Россия

Медведев обратился с предупреждением к Армении

Медведев: Разрыв отношений РФ и Армении приведет к тяжелым последствиям
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разрыв сложившихся отношений между Арменией и Россией может привести к тяжелым последствиям для граждан республики. Его слова передает ТАСС.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны с Евросоюзом абсолютно не интересуют», — сказал политик.

Медведев также отметил, что, по его мнению, внешнеполитические амбиции действующих властей Армении оказываются выше национальных интересов страны. Кроме того, он утверждает, что Запад рассматривает Армению прежде всего как инструмент в противостоянии с Россией и стремится изменить внутренний политический баланс в республике.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководству Армении необходимо как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в ЕАЭС и вступлением в Европейский союз.

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