Назван возможный кандидат на пост президента Сербии после отставки Вучича

Политолог Асафов: Сербия может сделать ставку на схожего с Джуричем кандидата в президенты

Сербия приняла стратегическое решение в отношении поста президента и, вероятно, сделает ставку на кандидата, схожего с нынешним главой МИД страны, считает политолог Александр Асафов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в ближайшие недели собирается покинуть свой пост. Об этом он заявил перед акцией «Сербия, одна семья», организованной в поддержку правящей партии и политики сербского лидера.

«Я думаю, что ставка нынешней системы будет на кандидата, похожего, например, на Марка Джурича — министра иностранных дел. Александр Вучич через бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина уже заявил о том, что не будет вновь баллотироваться. Хотя это можно было рассмотреть как ход инкумбента по досрочному выдвижению, чтобы сохранить свои конституционные полномочия, но нет. Это решение задачи сохранить существующую конфигурацию во власти при плотном внешнем давлении», — прокомментировал Асафов.

Ранее политолог предположил, что Сербия проанализировала итоги выборов в Венгрии, Болгарии, Румынии и Молдавии и сделала справедливый вывод, что для поддержания нынешней ситуации в условиях политической турбулентности стране нужно сохранить свое положение без влияния внешних акторов. Асафов объяснил, что выражается это в виде неспешного дрейфа в сторону Евросоюза, но с сохранением выгод от других отношений, например российских.