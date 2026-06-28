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12:18, 28 июня 2026Экономика

Испанские оливки оказались под угрозой из-за глобальной проблемы

Аномальная жара может оставить Испанию без оливок, а французов — без виноградников
Виктория Клабукова

Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

Аномальная жара, охватившая Францию, Великобританию, Нидерланды и Италию, рискует сказаться на будущем урожае ключевых для экспорта продуктов. Об экономических последствиях экстремальной погоды в Европе агентству РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Президентской академии Денис Терновский.

Наибольшие риски, по опасениям эксперта, связаны с Испанией. Так, невыносимый зной с температурой выше 40 градусов может оставить крупнейшего производителя оливкового масла без сырья: из-за жары и дефицита осадков урожай оливкового дерева может не только существенно сократиться, но и стать хуже по качеству, поскольку высокие температуры снижают в оливках содержание масла. Из-за сокращения поставок испанских оливок цены на продукт закономерно пойдут вверх.

Угроза нависла и над европейскими виноградарями. Из-за жаркой и засушливой погоды французские и испанские виноградники могут поредеть. В то же время для Германии текущая волна жары может принести неожиданную выгоду, сделав виноград слаще.

Под угрозой, помимо прочего, оказался также урожай какао и кофе. Виновником скачка цен на шоколад и бодрящий напиток станет феномен Эль-Ниньо.

Жара, обрушившаяся на Великобританию и Западную Европу, в силах подорвать экономический рост, бьют тревогу аналитики. Тепловой стресс может повысить экономические издержки, если в странах не будет оперативно изменено трудовое законодательство. Согласно прогнозам экспертов, Франция может потерять 240 миллиардов долларов в период с 2026 по 2030 годы, Италия — 147 миллиардов, а Испания — 120 миллиардов.

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