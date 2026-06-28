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22:18, 28 июня 2026Россия

Путин обозначил стоящие перед Россией задачи

Путин: Главной задачей России является совершенствование ПВО и защита людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину обозначил главные задачи, стоящие перед страной.

По словам главы государства, необходимо постоянно совершенствовать систему противовоздушной обороны (ПВО) с учетом поставок Украине западных вооружений.

Кроме того, требуется слаживание всех уровней и структур участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру. Главной целью является защита людей.

Путин подчеркнул необходимость быстрого и существенного наращивания производства наиболее востребованных средств ПВО.

Ранее президент заявил, что Россия переживает сложное, судьбоносное время, период коренной, системной трансформации всего мира. Он также указал, что страна испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит.

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