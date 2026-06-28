Россиянка заявила о соседстве с домовым и показала снятое дома видео

Shot: Жительница Кемерово заявила, что соседствует с домовым

Жительница Кемерово заявила, что живет в одной квартире с домовым. В доказательство она предоставила видеозапись, которую опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как слева направо проплывает полупрозрачное пятно округлой формы.

Как утверждает россиянка, запись сделана в 2024 году. По ее словам, силуэт направлялся из детской комнаты в спальню. Женщина заверила, что не использовала искусственный интеллект. «Все члены нашей семьи видели в разное время так называемого домового. И в детстве у меня даже был полноценный физический контакт с чем-то сверхъестественным, чем я безумно перепугала родных», — заявила она.

Хозяйка квартиры обратилась к людям, называющим себя исследователями сверхъестественного, и те якобы подтвердили, что на видео запечатлен домовой.

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