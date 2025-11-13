Призрак бывшего возлюбленного женщины напал на ее нового бойфренда

Британка поверила в призраков после встречи с духом бывшего бойфренда

Британская журналистка Шарлотт Криппс утверждает, что столкнулась с паранормальными явлениями после смерти своего возлюбленного. Об этом она рассказала Daily Mail.

По словам женщины, дух ее бывшего бойфренда, который добровольно расстался с жизнью одиннадцать лет назад, начал ревновать ее к новому возлюбленному. Призрак якобы напал на нового партнера женщины и толкнул его, когда тот лежал в ее кровати. Этот инцидент окончательно заставил Криппс поверить в загробную жизнь, хотя ранее она относилась к историям про духов скептически.

Для изгнания призрака покойного британка пригласила экстрасенса и бывшую модель Амариллис Фрейзер, которая заявила, что дух бывшего партнера действительно присутствует в доме. Медиум провела ритуал перехода в иной мир, после чего активность якобы призрака снизилась. При этом Криппс утверждает, что даже после этого свет в ее комнате несколько раз включался сам собой. Журналистка, воспитывающая двух дочерей, зачатых с помощью замороженной спермы покойного партнера, призналась, что она наконец обрела душевный покой.

