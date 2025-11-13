Из жизни
04:02, 13 ноября 2025Из жизни

Призрак бывшего возлюбленного женщины напал на ее нового бойфренда

Британка поверила в призраков после встречи с духом бывшего бойфренда
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: freepik / Freepik

Британская журналистка Шарлотт Криппс утверждает, что столкнулась с паранормальными явлениями после смерти своего возлюбленного. Об этом она рассказала Daily Mail.

По словам женщины, дух ее бывшего бойфренда, который добровольно расстался с жизнью одиннадцать лет назад, начал ревновать ее к новому возлюбленному. Призрак якобы напал на нового партнера женщины и толкнул его, когда тот лежал в ее кровати. Этот инцидент окончательно заставил Криппс поверить в загробную жизнь, хотя ранее она относилась к историям про духов скептически.

Для изгнания призрака покойного британка пригласила экстрасенса и бывшую модель Амариллис Фрейзер, которая заявила, что дух бывшего партнера действительно присутствует в доме. Медиум провела ритуал перехода в иной мир, после чего активность якобы призрака снизилась. При этом Криппс утверждает, что даже после этого свет в ее комнате несколько раз включался сам собой. Журналистка, воспитывающая двух дочерей, зачатых с помощью замороженной спермы покойного партнера, призналась, что она наконец обрела душевный покой.

Ранее британская певица, утверждающая, что состояла в браке с призраком, рассказала об общении с духами. По ее словам, призраки ищут внимания, поскольку хотят, чтобы их боль кто-то заметил.

