Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:04, 9 октября 2025Из жизни

Бывшая жена призрака пожаловалась на общение со странными духами

Британка, состоявшая в браке с призраком, раскрыла особенности общения с духами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Brocarde / YouTube

Британская певица, утверждающая, что состояла в браке с призраком, рассказала об общении с духами. Особенности взаимодействия с ними она раскрыла в интервью Need To Know.

42-летняя Рокер Брокард заявила, что после развода с призраком солдата по имени Эдуардо стала исследовательницей паранормальных явлений. Так, по ее словам, она слышит, видит и чувствует запах призраков. Брокард объяснила, что все призраки, как и живые люди, очень разные. Встречаются среди них и странные личности.

Британка пожаловалась, что однажды общалась с духом шахтера, который постоянно просил у нее выпить. Как-то, как утверждает Брокард, она встретила призрак семилетней девочки, которая хвасталась ей своей куклой. В другой день она якобы слушала песнопения монаха из XIII века. «Он просил еды, потому что умер от голода», — объяснила бывшая жена призрака.

Материалы по теме:
Как колдуют современные ведьмы? Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
Как колдуют современные ведьмы?Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
19 декабря 2024
«Они теряли сознание и задыхались» Тысячи людей верят в «столицу призраков». Где она находится и чем известна?
«Они теряли сознание и задыхались»Тысячи людей верят в «столицу призраков». Где она находится и чем известна?
4 мая 2023

По словам Брокард, призраки ищут ее внимания, поскольку хотят, чтобы их боль кто-то заметил. Она вспомнила, как однажды ее якобы преследовал призрак в магазине, скидывая овощи и фрукты к ее ногам.

«Некоторые призраки идиоты и хотят причинить неприятности», — подчеркнула она. Несмотря на это, Брокард заявила, что воспринимает свои сверхъестественные способности исключительно как дар.

Ранее сообщалось, что Рокер Брокард предупредила об опасности работы с проклятыми предметами. Она объяснила, что люди не могут контролировать демонические силы, а попытки подчинить их себе часто заканчиваются трагедиями.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО предложили более агрессивный ответ России. Что задумал альянс?

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Известная режиссер получила украденную у Собчак люстру

    В Израиле назвали условие прекращения огня в секторе Газа

    Россиянин отправился собирать клюкву и не выжил

    Пригожин призвал приравнивать мошенников к убийцам

    Назван плюс дефицита электроэнергии в России

    В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины кусок проволоки

    Жители российского города остались без воды

    В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости