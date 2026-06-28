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21:17, 28 июня 2026Экономика

США оставили в Гренландии тонны опасного мусора

Politiken: США оставили в Гренландии тонны опасного мусора, уходя с военных баз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marc Schueler / Global Look Press

После вывода американских военных с баз и объектов в Гренландии там остались значительные объемы опасных отходов. Среди них — сотни тысяч литров дизельного топлива, слаборадиоактивная вода, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, представляющие угрозу для окружающей среды, пишет датская газета Politiken.

«США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведенного Politiken по меньшей мере на 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира», — отмечает издание.

По информации газеты, на территории бывших американских военных объектов остались сотни ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильные аккумуляторы, старые трубы, кабели, обломки шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды. Издание утверждает, что общий объем опасных и загрязняющих отходов исчисляется тысячами тонн.

Оставленный мусор содержит тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые негативно влияют на окружающую среду, в том числе наносят ущерб моллюскам и другим морским обитателям у берегов Гренландии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался от планов по силовому захвату Гренландии. Как сообщил американский посол в Дании Кеннет Хоуэри, рабочая группа по Гренландии с большой вероятностью придет к решению, которое будет учитывать и опасения Трампа по вопросам безопасности США, и мнение Дании и Гренландии.

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