Россияне пожаловались на проблемы с возвратом средств в популярном сервисе бронирования

Россияне массово жалуются на проблемы с возвратом средств на сайте Trip.com

Китайский онлайн-тревел-агрегатор Trip.com не позволяет россиянам вернуть средства при отмене брони. О проблемах при использовании сервиса пишет Telegram-канал Baza.

Массовый характер жалобы приобрели в июне. Так, одна из читательниц канала, проживающая на Бали, пыталась вернуть средства за обратный билет из Хошимина, где она проходила обследование на рак кожи. Для этого, согласно правилам сервиса бронирования, требовался ваучер авиакомпании, который туристка предоставила. Однако ваучер сайт признал недействительным, а после общения с техподдержкой вернул из 12 тысяч рублей, заплаченных за билет, только 400 рублей. Последующие попытки провести транзакцию не сработали, после чего представители сервиса заверили пользовательницу, что проблема будет решена в течение суток. Но вернуть деньги не смогли и спустя несколько недель. В итоге россиянка потеряла порядка 30 тысяч рублей. Аналогично ситуация обстоит и у многих других российских пользователей. Вдобавок пострадавшие сетуют на то, что ради общения с живым оператором на сайте приходится часами общаться с роботом.

Ранее из-за ошибки Trip.com россиянина отказались пускать в самолет, следовавший с Мальдив на Шри-Ланку. Мужчины не оказалось в списках пассажиров из-за непрошедшей на сайте оплаты, о чем он узнал только на стойке регистрации.