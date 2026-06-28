Вучич раскрыл планы по усилению сербской армии

Вучич: В армии Сербии появятся подразделения по управлению БПЛА

В составе вооруженных сил Сербии в ближайшее время появятся специальные подразделения по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает ТАСС.

«Вскоре у нас появятся специальные подразделения, которые, как мы надеемся, будут приданы к батальонам и бригадам регулярной армии, где, вероятно, будет больше женщин и молодых людей, а также тех, кто, возможно, не обладает особой физической подготовкой, но обучен управлению дронами или БПЛА», — сказал политик.

По его словам, армии Сербии еще предстоит пройти значительный путь модернизации и укрепления. «Очевидно, что мы постепенно вступаем в период больших перемен в нашей армии», — подчеркнул он.

Ранее Вучич заявил, что служба по призыву в Вооруженных силах (ВС) Сербии будет возобновлена с марта 2027 года.