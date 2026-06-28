Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 28 июня 2026Мир

Вучич раскрыл планы по усилению сербской армии

Вучич: В армии Сербии появятся подразделения по управлению БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Pool via Reuters

В составе вооруженных сил Сербии в ближайшее время появятся специальные подразделения по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает ТАСС.

«Вскоре у нас появятся специальные подразделения, которые, как мы надеемся, будут приданы к батальонам и бригадам регулярной армии, где, вероятно, будет больше женщин и молодых людей, а также тех, кто, возможно, не обладает особой физической подготовкой, но обучен управлению дронами или БПЛА», — сказал политик.

По его словам, армии Сербии еще предстоит пройти значительный путь модернизации и укрепления. «Очевидно, что мы постепенно вступаем в период больших перемен в нашей армии», — подчеркнул он.

Ранее Вучич заявил, что служба по призыву в Вооруженных силах (ВС) Сербии будет возобновлена с марта 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нынешнее время судьбоносным для страны

    Россиянам назвали главную опасность избытка китайских автобрендов

    Россиянам назвали ответственных при ДТП с беспилотными машинами

    Путин назвал условие для свободы человека

    В сети удивились коллекции сумок футболиста Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей

    Путин высказался о безуспешных попытках Запада победить Россию

    Путин обратился к кандидатам на выборах

    Назван возможный кандидат на пост президента Сербии после отставки Вучича

    Путин рассказал о попытках избавиться от России

    Путин рассказал о судьбе российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok