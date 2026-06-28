Жительница Константиновки рассказала о бросавших в подвалы с людьми мины бойцах ВСУ

ТАСС: В Константиновке бойцы ВСУ бросали мины в подвалы с мирными жителями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросали мины в подвалы с мирными жителями Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная горожанка Алла Плюшко.

«Нам две мины забросили украинцы, противотанковые, в комнаты, где мы жили. В подвал. Это было в июне месяце», — заявила она.

Ранее житель Константиновки Максим Плюшко рассказал, что украинские солдаты намерено подожгли храм, в котором находились люди. По его словам, в момент пожара в здании присутствовали 19 человек.

27 июня Минобороны России отчиталось, что штурмовики Южной группировки войск ведут наступление в Константиновке на всех направлениях. Идет зачистка разрозненных групп ВСУ на юго-западе города.