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Из жизни
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10:08, 29 июня 2026Из жизни

Арендаторы отрезали руки выселившему их из квартиры хозяину

В ЮАР бывшие арендаторы, отказавшиеся платить за съем квартиры, зарубили владельца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Дмитрий Николаев / Коммерсантъ

В ЮАР арендаторы отрезали руки хозяину квартиры и зарубили его из-за арендной платы, которую они отказывались платить. Об этом сообщает Daily Star.

45-летний Мензи Джали сдавал комнаты в доме своей матери в городе Паркгейт, провинция, Квазулу-Натал, трем мужчинам. В феврале 2026 года они согласились платить за аренду по 500 рэндов (около 2,2 тысячи рублей) в месяц, но регулярно нарушали договоренности, требуя скидку или вовсе отказываясь от платежей. 19 июня владелец, устав от долгов, вызвал полицию, чтобы выселить неплательщиков. Правоохранителям удалось убедить мужчин покинуть жилье, однако те пообещали вернуться и расправиться с хозяином.

Испуганный Джали пригласил к себе родственника для поддержки, но бывших арендаторов это не остановило. Они пришли с холодным оружием и напали на него. Мужчина попытался убежать, но его догнали, жестоко избили, отрубили руки, а затем зарубили. После этого убийцы скрылись, пригрозив расправой свидетелям.

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