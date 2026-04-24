03:00, 24 апреля 2026

Мужчина зарубил отца топором и инсценировал нападение тигра

Юлия Юткина
Фото: Alexander Sobol / Shutterstock / Fotodom

В штате Махараштра, Индия, полиция арестовала Йогкша Дхакате, который расправился с 65-летним отцом и обвинил во всем тигра. Об этом сообщает Times of India.

Йогеш задумал напасть на отца по имени Деваджи, чтобы защитить беременную жену. Деваджи неоднократно ее унижал, и мужчина больше не мог это терпеть. Он поймал отца, когда тот возвращался на велосипеде ночью домой, и зарубил его топором.

Останки мужчины нашли возле железнодорожного туннеля. Чтобы отвести подозрения, Йогеш решил инсценировать нападение тигра. Он стал утверждать полиции, семье и местным жителям, что на Деваджи напал хищник. Свои слова он подтверждал тем, что незадолго до этого в районе тигры растерзали двух женщин.

Материалы по теме:
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019

Однако полицейские отнеслись к заявлениям Йогеша скептически. Положение тела и колотые раны на шее, спине и голове Деваджи свидетельствовали, что на мужчину напал человек.

Началось расследование, которое и привело полицию к Йогешу. Согласно индийским законам, семье жертв хищников полагается компенсация. Мужчина не только хотел отстоять честь жены, но и получить деньги. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Индии расправилась с мужем ради денег и заявила, что его утащил хищник. Полицейские заметили в показаниях женщины несостыковки и нашли останки ее супруга в яме с навозом.

    Последние новости

    Мужчина с ножом ворвался в больницу Махачкалы и напал на врачей. Хирург попал в реанимацию, травматолог ранен

    Участвовавший в похищении Мадуро солдат поставил на вторжение в Венесуэлу и выиграл деньги

    Мужчина зарубил отца топором и инсценировал нападение тигра

    Мужчины и женщины рассказали о выбранных ими только ради секса хобби

    Залужный пожаловался на удары России

    В Госдуме заявили о попытках Макрона стать новым Наполеоном

    Депутат Рады назвал Зеленского и Буданова надсмотрщиками в концлагере

    Привычка ходить без одежды сыграла с девушкой злую шутку при приготовлении еды

    Москвичам пообещали тепло к концу апреля

    Песков оценил санкции ЕС против Киргизии

    Все новости
