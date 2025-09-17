Из жизни
17:09, 17 сентября 2025Из жизни

Женщина отравила мужа ради денег и инсценировала нападение тигра

В Индии женщина убила мужа и обвинила во всем тигра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hans-Jurgen Mager / Unsplash

Жительница Индии расправилась с мужем ради денег и обвинила тигра в его смерти. Об этом сообщает New Indian Express.

Преступление произошло в деревне Чиккахеджжуру, которая находится недалеко от тигриного заповедника Нагархол в штате Карнатака. 40-летняя Саллапури заявила полиции, что ее супруга утащил хищник. Она показала сломанную ограду, через которую тигр якобы пробрался на участок, а затем и в дом, где напал на мужчину. В течение нескольких дней поисковая группа прочесывала окрестные леса и поля.

Ничего не найдя, полицейские заподозрили неладное. Повторный допрос выявил несостыковки. Кроме того, ни в доме, ни на участке не обнаружилось следов борьбы. При обыске участка правоохранители заметили слабые следы волочения, ведущие к яме с навозом. Раскопав ее, они обнаружили останки человека.

Саллапури призналась, что отравила мужа, спрятала тело и инсценировала нападение тигра. Мотивом преступления были деньги: женщина узнала о государственной программе помощи семьям жертв диких животных и решила получить компенсацию. Если бы мужа действительно растерзал тигр, она могла бы получить 15 миллионов рупий (14,2 миллиона рублей).

Записи с камер видеонаблюдения на ферме подтвердили, что Саллапури действовала в одиночку. Для сбора дополнительных доказательств были привлечены кинологи и судмедэксперты.

Ранее в США женщина подожгла мужа и сбила его машиной. Это произошло после того, как мужчина узнал об изменах жены и потребовал развода.

.
