Дочь Веры Глаголевой показала архивные снимки семьи

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анна показала архивные снимки семьи

Дочь советской и российской актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова показала архивные снимки семьи. Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

47-летняя наследница знаменитости разместила черно-белые кадры, на которых были запечатлены ее мать и отец, актер и режиссер Родион Нахапетов.

Помимо родителей Анны, на фото также позировали ее сестры в детстве, Мария и Настасья. Известно, что отцом младшей дочери Настасьи, а также вторым избранником Глаголевой был бизнесмен Кирилл Шубский.

Веры Глаголевой не стало в немецкой клинике на 62-м году жизни вследствие рака желудка. Артистка скрывала свою болезнь и долгое время продолжала активно работать.

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