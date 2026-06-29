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19:25, 29 июня 2026Ценности

Дочь Веры Глаголевой показала архивные снимки семьи

Дочь актрисы Веры Глаголевой Анна показала архивные снимки семьи
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anahapetova

Дочь советской и российской актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова показала архивные снимки семьи. Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

47-летняя наследница знаменитости разместила черно-белые кадры, на которых были запечатлены ее мать и отец, актер и режиссер Родион Нахапетов.

Помимо родителей Анны, на фото также позировали ее сестры в детстве, Мария и Настасья. Известно, что отцом младшей дочери Настасьи, а также вторым избранником Глаголевой был бизнесмен Кирилл Шубский.

Веры Глаголевой не стало в немецкой клинике на 62-м году жизни вследствие рака желудка. Артистка скрывала свою болезнь и долгое время продолжала активно работать.

Ранее в июне Диана Гурцкая показала внешность 19-летнего сына от бывшего замглавы Минобрнауки. Исполнительница опубликовала фото наследника в честь его дня рождения.

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