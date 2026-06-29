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19:49, 29 июня 2026Экономика

Экстремальная жара ударила по атомным станциям европейской страны

Bloomberg: Французские АЭС снизили выработку электроэнергии до минимума из-за жары
Кирилл Луцюк

Фото: Nacho Doce / Reuters

Производство электроэнергии на атомных электростанциях Франции упало до самого низкого уровня почти за девять месяцев из-за экстремальной жары. Об этом сообщило Bloomberg.

Это случилось из-за того, что реки стали слишком теплыми для охлаждения реакторов. Это вынудило компанию Electricite de France уменьшить генерацию. Последствия уже сказались на энергетических рынках: в понедельник, 29 июня, фьючерсы на электроэнергию во Франции на июль подскочили на 27 процентов, до 81,01 евро за мегаватт-час.

Средняя выработка электроэнергии на атомных электростанциях упала 28 июня ниже 33 гигаватт. Это положение дел стало еще одним подтверждением того, что частые волны жары становятся все большей проблемой для французской атомной энергетики, которая обеспечивает около двух третей электроэнергии страны и играет центральную роль в европейской энергетической системе.

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Отмечается, что в жаркие периоды резко выросла ежедневная выработка электроэнергии на газовых электростанциях Франции.

По словам министра сельского хозяйства Франции Анни Женевар, аномальная жара, охватившая эту европейскую страну, приведет к неизбежному снижению урожая в конце года. Самые сильные потери будут в сегменте зерновых, таких как пшеница и кукуруза. Страдает и животноводческий сектор.

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