Глава РФС назвал плюсы и минусы увеличения числа участников чемпионата мира

Дюков назвал минусом увеличения числа участников ЧМ дополнительную нагрузку на игроков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал плюсы и минусы увеличения числа участников финальной части чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

К плюсам он отнес рост доходов Международной федерации футбола (ФИФА). «Это дает возможность национальным ассоциациям, которые даже не принимают участия в чемпионате мира, получить какие-то денежные трансферы от ФИФА», — заявил Дюков.

Среди минусов глава РФС упомянул то, что на турнире увеличилось число матчей. «Игроки в сезоне проводят большое количество игр, это дополнительная нагрузка. Многое будет определять не только тактическая и техническая подготовка, но и физическая», — отметил Дюков.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде, и Мексике, в турнире впервые принимают участие 48 сборных. Российская национальная команда с 2022 года отстранена от всех международных соревнований.

