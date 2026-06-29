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21:39, 29 июня 2026Ценности

Известный рэпер в костюме фекалий пришел на модный показ

Эстонский рэпер Томми Кэш в костюме фекалий пришел на модный показ в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tommycashworld

Популярный эстонский рэпер Томас Таммеметс, более известный под псевдонимом Томми Кэш, в необычном наряде пришел на модный показ. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летний артист посетил шоу японского бренда Doublet в рамках Недели мужской моды в Париже. Он выбрал для мероприятия коричневый костюм, состоявший из рубашки и шортов с декором в виде фекалий. В то же время искусственными экскрементами оказались оформлены вьетнамки и заколка в волосах.

Кроме того, исполнитель взял с собой прозрачную канистру с желтой жидкостью, которую пил на глазах у публики. Также он протирал лицо туалетной бумагой и использовал освежитель воздуха вместо духов.

В ноябре 2025 года американский актер Маколей Калкин прогулялся по улице в костюме унитаза.

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