Актер Маколей Калкин прогулялся по улице в костюме унитаза на Хеллоуин

Американского актера Маколея Калкина сняли на улице в костюме для Хеллоуина. Соответствующие кадры приводит Just Jared.

45-летний артист прогулялся на праздник вместе с семьей. Он предстал перед камерами в наряде в виде белого унитаза с вантузом на голове. Также Калкин взял с собой коричневый пакет для сладостей в виде фекалий.

Возлюбленная актера Бренда Сонг примерила костюм супергероя Робина, а один из его сыновей — образ Бэтмена.

