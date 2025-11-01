Ценности
17:26, 1 ноября 2025Ценности

Маколей Калкин прогулялся по улице в костюме унитаза

Актер Маколей Калкин прогулялся по улице в костюме унитаза на Хеллоуин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bruce / Javiles / Backgrid / Legion-Media

Американского актера Маколея Калкина сняли на улице в костюме для Хеллоуина. Соответствующие кадры приводит Just Jared.

45-летний артист прогулялся на праздник вместе с семьей. Он предстал перед камерами в наряде в виде белого унитаза с вантузом на голове. Также Калкин взял с собой коричневый пакет для сладостей в виде фекалий.

Возлюбленная актера Бренда Сонг примерила костюм супергероя Робина, а один из его сыновей — образ Бэтмена.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров отметил Хеллоуин в образе гладиатора.

.
