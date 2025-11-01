Ценности
Дуров снялся полуобнаженным в костюме гладиатора

Павел Дуров отметил Хеллоуин полуобнаженным в костюме гладиатора
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров отметил Хеллоуин в образе гладиатора. Снимок опубликовала его возлюбленная Юлия Вавилова в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летний предприниматель снялся полуобнаженным в костюме гладиатора. В то же время Вавилова выбрала для праздничной вечеринки образ ангела. Известно, что мероприятие проходило в спортивном зале в Дубае, где пара обычно тренируется.

В сентябре Павел Дуров подарил возлюбленной картинку за 500 тысяч рублей.

