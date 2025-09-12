Ценности
Павел Дуров подарил возлюбленной картинку за 500 тысяч рублей

Павел Дуров подарил возлюбленной Вавиловой NFT-картинку за 500 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Евгений Полойко / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров подарил возлюбленной Юлии Вавиловой NFT-картинку за 500 тысяч рублей. Об этом сама девушка рассказала в сторис своего аккаунта в мессенджере.

Предприниматель преподнес Вавиловой картинку в виде ракеты, стоимость которой оценивается в полмиллиона рублей. «Не показывай это Эммануэлю [Макрону], посадить захочет», — пошутил бизнесмен в описании.

В мае сообщалось, что Павел Дуров также купил Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов. Постановкой будущей картины займется обладатель двух премий «‎Оскар» Спайк Ли. В данный момент информации о том, кого сыграет Вавилова, нет. Дуров приобрел право на съемки в фильме в рамках аукциона на гала-вечере Американского фонда исследования СПИДа. Потраченные миллионером средства будут отправлены на благотворительность.

