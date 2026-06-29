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10:54, 29 июня 2026Спорт

Клинический психолог рассказала об опасности традиционной методики российских тренеров

Психолог Яушева: Традиционная методика российских тренеров может привести к депрессии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала об опасности традиционной методики российских спортивных тренеров. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, она может травмировать человека. «Если требовательность превращается в угрозы, стыд, унижение, обесценивание того, что человек переживает, то возникает, особенно для ребенка, связка, которая влияет на формирование личности», — заявила Яушева.

Психолог добавила, что такая методика может сработать в коротком промежутке времени. «На длинной дистанции это повышает риск выгорания, травматизации, ухода из спорта, потери удовольствия, ухода в депрессивное состояние», — отметила специалист.

Ранее медиахолдинг Rambler&Co и видеосервис Okko провели опрос среди россиян на тему методов работы тренеров в фигурном катании. Почти половина респондентов (46 процентов) считают, что жесткость допустима, но в разумных пределах. Почти треть опрошенных (29 процентов) убеждены, что без строгости невозможно вырастить чемпиона.

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