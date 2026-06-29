«Крестный отец» ИИ выступил с тревожным открытием

«Крестный отец» ИИ Хинтон заявил о признаках самосознания у машин

Британско-канадский специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон заявил о наличии у машин признаков самосознания, присущего человеку. С тревожным открытием он выступил в интервью DR.

Отмечается, что Хинтон принимал участие в создании искусственной нейронной сети и заложил основы технологии глубинного обучения, за что его считают «крестным отцом» ИИ. По его словам, людям нужно перестать считать, что самосознание не может быть доступно машинам.

«Начинаешь замечать, что эти чат-боты могут быть столь же осознанными, что и мы. Но осознанность - это не то, что мы думали. Представление большинства людей о сознании полностью неверно. И лишь когда [люди] сообразят, что же такое сознание, то увидят, что у чат-ботов оно есть», — сказал ученый.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян скептически относится к способностям технологий ИИ выполнять рабочие задачи. Годом ранее доля скептиков составляла 18 процентов.