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14:31, 29 июня 2026Экономика

Макрон захотел собрать с иностранцев дополнительные налоги для финансирования бюджета ЕС

Politico: Макрон поручил организовать сбор дополнительных налогов с иностранного бизнеса
Дмитрий Воронин

Фото: Laia Ros / Reuters

Журналисты узнали способ, которым покидающий в следующем году пост президента Франции Эммануэль Макрон хочет добиться реализации проекта бюджета ЕС на два триллиона евро в 2028-2034 годах, известного как «Многолетние финансовые рамки» (MFF). Как пишет Politico, глава государства поручил своей администрации найти дополнительные способы налогообложения для иностранцев, чтобы финансировать указанные планы.

Согласно данным издания, суть инициативы Макрона состоит в том, чтобы Брюссель собирал больше общеевропейских налогов, в том числе с американских техногигантов и иностранных компаний, чья деятельность загрязняет окружающую среду, а не полагался на увеличение взносов со стороны национальных правительств.

К таким планам французский лидер, имеющий, как считается, амбиции возглавить общеевропейские органы власти, вероятно, решил прибегнуть на фоне того, что страны ЕС не смогли согласовать пакет новых источников дохода для бюджета.

Первоначальное предложение Еврокомиссии, в котором фигурировали сборы на выбросы углерода, электронные отходы и доходы от продажи табачных изделий, столкнулось с сопротивлением со стороны национальных правительств, посчитавших, что такие меры слишком сильно ударили бы по их промышленности.

Обе ведущие европейские экономики — немецкая и французская — по-прежнему не показывают стабильного роста, в свете чего канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно критикует слишком большие, с его точки зрения, размеры планируемого бюджета. В частности, он отмечает, что при формировании долгосрочных финансовых планов нужно не увеличивать долги, а сокращать расходы, расставляя приоритеты.

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