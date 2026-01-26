Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 26 января 2026Мир

Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

Политолог Рар: Макрон захочет занять пост суперпрезидента Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в будущем хочет занимать самый влиятельный пост в Европейском союзе (ЕС). Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар, передает News.ru.

«[Президент Франции] Эммануэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Может, и сам французский лидер захочет его занять», — отметил эксперт.

При этом Рар добавил, что нынешний председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше власти в своих руках, снижая влияние других еврокомиссаров.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Каей Каллас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

    Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

    В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

    Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

    Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

    Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

    В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok