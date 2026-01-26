Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

Политолог Рар: Макрон захочет занять пост суперпрезидента Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в будущем хочет занимать самый влиятельный пост в Европейском союзе (ЕС). Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар, передает News.ru.

«[Президент Франции] Эммануэль Макрон и [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц не прочь в будущем создать пост мощного суперпрезидента Европы. Фон дер Ляйен прокладывает туда путь. Может, и сам французский лидер захочет его занять», — отметил эксперт.

При этом Рар добавил, что нынешний председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен концентрирует все больше власти в своих руках, снижая влияние других еврокомиссаров.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Каей Каллас.