07:58, 26 января 2026

Стало известно об «очень плохих отношениях» фон дер Ляйен с Каллас

Politico: Каллас жалуется, что фон дер Ляйен — диктатор
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с верховным представителем Европейского союза (ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Каллас в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] — диктатор, но она мало что может с этим поделать», — сказал высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

При этом, по словам собеседников издания, отношения фон дер Ляйен с Каллас еще хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем.

Ранее немецкие СМИ написали, что Урсула фон дер Ляйен попала под поток критики из-за личного покрывательства коррупционного скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

