Мирошник: Конституция Украины спустя 30 лет превратилась в ненужную бумажку

Конституция Украины, принятая 30 лет назад, превратилась в «ненужную бумажку», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, основные принципы и нормы этого документа повсеместно игнорируются. «Спустя 30 лет после принятия, она достигла своего отрицательного пика — момента повсеместного игнорирования ее основных принципов и ключевых норм», — подчеркнул он.

Политик указал на саркастичность некоторых конституционных норм в условиях текущей ситуации на Украине. Мирошник упомянул пункт об «узурпации права должностными лицами» и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский стал «безвременным диктатором» государства.

Ранее Мирошник заявил, что Киев идет на террористическую войну, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.