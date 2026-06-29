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02:13, 29 июня 2026Россия

Мирошник заявил о превращении конституции Украины в ненужную бумажку

Мирошник: Конституция Украины спустя 30 лет превратилась в ненужную бумажку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Конституция Украины, принятая 30 лет назад, превратилась в «ненужную бумажку», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, основные принципы и нормы этого документа повсеместно игнорируются. «Спустя 30 лет после принятия, она достигла своего отрицательного пика — момента повсеместного игнорирования ее основных принципов и ключевых норм», — подчеркнул он.

Политик указал на саркастичность некоторых конституционных норм в условиях текущей ситуации на Украине. Мирошник упомянул пункт об «узурпации права должностными лицами» и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский стал «безвременным диктатором» государства.

Ранее Мирошник заявил, что Киев идет на террористическую войну, чтобы отвлечь внимание от своих провалов.

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