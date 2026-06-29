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15:07, 29 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над регионами России

Минобороны России: Системы ПВО за семь часов сбили 96 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за семь часов сбили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Боестолкновения происходили с 7:00 до 14:00 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Так, дроны Вооруженных сил Украины сбивали над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что во время массированной ночной атаки 29 июня средства ПВО сбили над регионами России более 200 БПЛА. В Минобороны уточнили, что под удар попали 12 российских регионов.

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