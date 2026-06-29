Микула: Киев должен либо повысить ставки, либо выйти из Константиновки

Киеву нужно сделать выбор — повысить ставки или выйти из Константиновки. Об этом The Independent заявил украинский аналитик из проекта DeepState Руслан Микула.

«Придется сделать выбор: либо повысить ставки, либо отступить», — сказал он. При этом он отметил, что сейчас ставки для украинской стороны растут с каждым днем.

Свое мнение о боях за Константиновку изданию также высказал аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми. По его словам, взятие города российскими войсками является вопросом времени.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что оборонительная линия Вооруженных сил Украины у Константиновки и Красного Лимана обрушилась. По его словам, украинские войска сосредоточены на удержании занимаемых позиций и стабилизации фронта.