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15:12, 29 июня 2026Мир

На Западе назвали вопросом времени взятие ВС РФ стратегически важного города в Донбассе

The Independent: Освобождение Константиновки Россией является вопросом времени
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Освобождение Константиновки Вооруженными силами (ВС) России, представляющим собой стратегически важный город в Донбассе, является вопросом времени. Такое мнение выразил аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми, его слова приводит The Independent.

«Россия продвигается к Константиновке, важному опорному пункту в восточном "крепостном поясе" Украины (северо-западная часть ДНР, контролируемая Вооруженными силами Украины — прим. «Ленты.ру»). Освобождение Константиновки обеспечит российским войскам плацдарм для продвижения на север вдоль этого пояса», — указал эксперт.

По мнению Кастехельми, взятие ВС России Константиновки является «скорее вопросом времени».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем ВС РФ, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.

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