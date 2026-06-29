На Западе назвали вопросом времени взятие ВС РФ стратегически важного города в Донбассе

The Independent: Освобождение Константиновки Россией является вопросом времени

Освобождение Константиновки Вооруженными силами (ВС) России, представляющим собой стратегически важный город в Донбассе, является вопросом времени. Такое мнение выразил аналитик финской Black Bird Group Эмиль Кастехельми, его слова приводит The Independent.

«Россия продвигается к Константиновке, важному опорному пункту в восточном "крепостном поясе" Украины (северо-западная часть ДНР, контролируемая Вооруженными силами Украины — прим. «Ленты.ру»). Освобождение Константиновки обеспечит российским войскам плацдарм для продвижения на север вдоль этого пояса», — указал эксперт.

По мнению Кастехельми, взятие ВС России Константиновки является «скорее вопросом времени».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Константиновка на 96 процентов находится под контролем ВС РФ, а до окончательного окружения группировки ВСУ в районе реки Оскол осталось около двух километров.