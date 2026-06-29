На Украине задержали депутата Рады из партии Зеленского

«РБК-Украина»: НАБУ задержало депутата Рады из партии Зеленского Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало действующего депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского Сергея Кузьминых. Об этом сообщает в Telegram со ссылкой на источники издание «РБК-Украина».

«Бюро не называет имя подозреваемого, но, как подтвердили РБК-Украина источники, речь идет о Сергее Кузьминых», — говорится в публикации.

Отмечается, что народного депутата задержали из-за систематической неявки на судебные заседания по делу о получении взятки в размере 558 тысяч гривен (немногим менее миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что именно Кузьминых передал НАБУ записи разговоров с главой фракции «Батькивщина» в Раде Юлией Тимошенко. Сообщалось, что парламентарий был завербован антикоррупционными органами в 2022 году, когда впервые стал фигурантом дела о взятке.