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13:28, 29 июня 2026Наука и техника

Найдено способное смягчить когнитивные нарушения средство

F&F: Пищевая добавка на основе бурых водорослей смягчает когнитивные нарушения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: postoost / Shutterstock / Fotodom

Ученые нашли способ смягчить легкие когнитивные нарушения с помощью пищевой добавки на основе бурых водорослей. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи из Китая приготовили насыщенные альгинатные олигосахариды (SAOS) из натриевого альгината и изучили их действие на животных с искусственно вызванными нарушениями памяти. Оказалось, что регулярное питание с SAOS улучшало когнитивные функции: повышалась выработка ацетилхолина — ключевого нейромедиатора памяти — и снижался уровень окислительного стресса, включая маркер повреждения клеток малоновый диальдегид.

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Кроме того, добавка помогала поддерживать здоровую кишечную микрофлору, в частности, повышала численность полезной бактерии Roseburia. Метаболический анализ показал восстановление уровня биоактивных соединений в крови и мозге, важных для работы нейронов.

Авторы подчеркивают, что SAOS может рассматриваться как перспективная функциональная добавка для профилактики и улучшения легких когнитивных нарушений, открывая новые возможности для питания, способного поддерживать здоровье мозга.

Ранее ученые выяснили, что диета с низким воспалительным потенциалом уменьшает риск развития деменции.

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