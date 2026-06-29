Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 29 июня 2026Экономика

Названа страна Европы с самым высоким темпом роста экономики

Bloomberg: Испания опередит другие страны еврозоны по темпам роста ВВП
Кирилл Луцюк

Фото: f11photo / Shutterstock / Fotodom

Испания продолжит опережать крупнейшие экономики еврозоны по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП), так как ближневосточный конфликт окажет на эту страну лишь ограниченное влияние. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на правительственные прогнозы.

Предполагается, что в 2026 году ВВП Испании вырастет на 2,6 процента. Власти этого государства рассчитывают, что темпы роста экономики превысят два процента в течение следующих трех лет. Это намного больше тех показателей, которые Европейский центральный банк предсказывает для остальных стран еврозоны.

Агентство подчеркнуло, что эти показатели свидетельствуют о прочности испанской экономической модели, которая основана на внутреннем спросе, низких затратах на энергоносители и иммиграции.

По итогам января-апреля 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа из России в Испанию заметно выросли. Динамику объяснили проблемами Мадрида с закупками этого вида топлива с Ближнего Востока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Обнаружен неожиданный способ защитить кости от разрушения

    Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

    Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

    Старший брат спас младшего после нападения акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok