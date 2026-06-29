Названы сроки восстановление судоходства в Ормузском проливе

NYK Line: Восстановление судоходства в Ормузском проливе займет месяцы из-за плавучих мин

Чтобы вернуть судоходство через Ормузский пролив на довоенный уровень, уйдут месяцы. Сроки восстановления транспортного сообщения назвал глава японской судоходной компании NYK Line Такая Сога, его слова приводит Financial Times.

По словам эксперта, быстро восстановить судоходство в проливе не получится из-за плавучих мин: в акватории могут оставаться до 80 зарядов. Сейчас суда могут следовать лишь по двум маршрутам — вблизи иранского острова Ларак и вдоль побережья Омана.

«Доступные для судоходства маршруты крайне ограничены — это очень узкие коридоры. Даже если суда смогут беспрепятственно входить в пролив и выходить из него, какое-то время объем перевозок, вероятно, будет составлять менее половины от обычного уровня», — пояснил Сога.

После достижения соглашения с США о прекращении конфликта в Тегеране заявили, что Иран и Оман определяют условия для управления судоходства в Ормузском проливе. Иранский МИД раскритиковал совместное заявление США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) о ситуации в акватории и назвал позиции, изложенные в этом документе, «безответственными и провокационными».

По данным CNN, сейчас в Ормузском проливе царит хаос, происходит путаница в маршрутах, создающая опасность для коммерческих судов и их экипажей. В регионе формировалось три различных маршрута для прохода через пролив, южный у берегов Омана, второй маршрут использовался до начала боевых действий против Ирана, он проходит по центру пролива, третий, севернее, контролируется Ираном.