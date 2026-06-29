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12:19, 29 июня 2026Экономика

Банк России оценил ситуацию с топливом в стране

Зампред ЦБ Заботкин исключил срочное заседание совета директоров из-за ситуации с топливом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Ситуация на российском топливном рынке не требует экстренного заседания совета директоров Центробанка для изменения уровня ключевой ставки. Таким образом в кулуарах «Летней школы» регулятора уровень проблем оценил его зампредседателя Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

По его словам, ЦБ при пересмотре среднесрочного прогноза в июле учтет определенный дефицит топлива, а также рост цен на него и те меры, что примет правительство.

Отдельным фактором станет отношение населения к происходящему. «С точки зрения прогноза для нас важно то, насколько значимо повлияет рост цен на топливо на инфляционные ожидания», — пояснил Заботкин.

Зампред регулятора не стал уточнять, планируется ли повышение прогноза по инфляции на текущий год, предложив подождать всей совокупности статистики. Впрочем, он признал, что даже несколько месяцев работы топливной отрасли не в полную силу скажется на итоговых результатах ВВП за 2026 год, но насколько сильно, пока говорить рано.

Ранее в июне Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента, что спровоцировало распродажи на российском фондовом рынке, так как инвесторы ждали от регулятора более быстрого смягчения. Тем не менее в ЦБ указали на усиливающиеся проинфляционные факторы.

Экстренное заседание ЦБ по ставке, как правило, проводится для предупреждения шоковых изменений на рынке, например, взлета инфляции или обвала курса национальной валюты.

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