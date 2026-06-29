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16:06, 29 июня 2026Спорт

Нурмагомедов сделал прогноз на матч Германии против Парагвая в 1/16 финала ЧМ

Нурмагомедов: Германия закинет минимум четыре гола Парагваю в 1/16 финала ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Telegram-канале сделал прогноз на матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Германии и Парагвая.

Россиянин назвал фаворитом немецкую команду. «Думаю, немцы закинут минимум четыре гола. Посмотрим, но в этом матче они будут беречь силы на следующий потенциальный матч с Францией. Главное, чтобы это не вышло им боком», — написал Нурмагомедов.

Букмекеры также считают фаворитом сборную Германии. На победу немцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1,37. Успех Парагвая оценивается коэффициентом 9,20. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,20.

Матч пройдет в понедельник, 29 июня. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

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