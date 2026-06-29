Одна из крупнейших табачных компаний уволит тысячи человек

Guardian: British American Tobacco сократит больше 5 тысяч человек

В 2026 году компания British American Tobacco (BAT) сократит около пятой части своего 47-тысячного штата, так как она ищет способы снизить издержки и стать более технологичной. Об этом сообщило The Guardian.

Табачный гигант объявил, что сократит 5500 рабочих мест к концу года, а кроме того, 3500 передаст на аутсорсинг. Таким образом, в общей сложности перемены затронут примерно 9000 человек.

Как отметило агентство, BAT сталкивается с падением спроса на традиционные сигареты и давлением со стороны инвесторов, требующих вкладывать средства в альтернативы никотину. Поэтому компания запустила программу трансформации, которая, как ожидается, позволит сэкономить около 800 миллионов долларов в год.

В свою очередь, аналитики предсказывают, что объемы продаж сигарет в мире в этом году сократятся примерно на 2,5 процента.

Осенью 2025 года сообщалось, что продажи сигарет в России за один год упали на 23 процента.

За несколько лет до этого, Philip Morris International анонсировала постепенный отказ от производства традиционных сигарет в пользу менее вредных для здоровья продуктов.