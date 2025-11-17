Россия
Россияне стали меньше покупать сигарет

Расходы россиян на сигареты упали за год почти на четверть
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Продажи сигарет в России за один год упали на 23 процента. На падение спроса к табачным изделиям обратили внимание журналисты РИА Новости, ссылаясь на аналитику компании «Контур.Маркет».

Эксперты пришли к такому выводу после того, как изучили более чем 4,3 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране. Впрочем, в одном из регионов, в Красноярском крае, продажи выросли на пять процентов, несмотря на то, что цены в этом сегменте там повысились на 13 процентов.

Уточняется, что средняя цена пачки сигарет в России подросла до 232 рублей, тогда как еще годом ранее она стоила 206 рублей. Таким образом, рост составил 13 процентов.

Почти все российские регионы продемонстрировали увеличение цены на курительный табак. В среднем по стране фиксировался рост в 10 процентов, добавили специалисты.

Ранее депутат Ярослав Нилов призвал к скорейшему запрету вейпов. По его словам, электронные сигареты были агрессивно навязаны россиянам, тем временем социальный портрет курителя вейпов молодеет.

