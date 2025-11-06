Россия
В России призвали скорее запретить вейпы

В России необходимо как можно скорее запретить вейпы. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что электронные сигареты слишком агрессивно навязали россиянам. При этом возраст употребления вейпов снижается, добавил парламентарий.

«И сколько случаев, когда они провоцировали заболевания, когда они взрывались и повреждали конечности, ротовую полость», — сказал он.

Депутат также пояснил, что лидеры общественного мнения за деньги навязывали молодым людям идею, что использование вейпов менее опасно, чем курение сигарет.

6 ноября президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты парламента поддерживают полный запрет вейпов в России. Политик подчеркнул, что считает такое единодушие хорошим знаком.

