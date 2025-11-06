Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

Президент России Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов

Президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер России], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал он во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она рассказала, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах.

Путин одобрительно кивнул в ответ на ее просьбу ввести полный запрет вейпов в России.

Законопроект, предполагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.