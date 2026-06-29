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19:56, 29 июня 2026Спорт

Оценены шансы Японии победить Бразилию в матче чемпионата мира

Аналитики назвали сборную Бразилии фаворитом матча с Японией на чемпионате мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maria Lysaker / IMAGN IMAGES / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Японии одержать победу над национальной командой Бразилии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали команду Карло Анчелотти явным фаворитом на выход в следующий раунд турнира. На проход бразильцев дают коэффициент 1,36, тогда как успех Японии оценивается в 3,20.

При этом японцы выиграли последнюю очную встречу: товарищеский матч в октябре 2025 года завершился их победой со счетом 3:2.

Игра состоится 29 июня. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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