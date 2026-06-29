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15:19, 29 июня 2026Экономика

Перспективы восстановления российского фондового рынка связали с ростом цен на нефть

Аналитик Чернов: Российскому фондовому рынку нужна поддержка от дорожающей нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Stanley Kalvan / Shutterstock / Fotodom

Текущий рост индекса Мосбиржи выглядит как отскок после предшествующей распродажи, а не как уверенный разворот вверх и для того, чтобы поступательное движение продолжилось российскому фондовому рынку понадобится поддержка дорожающей нефти, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, которого цитирует «Финам».

Показатель, терявший к 26 июня за неделю почти 250 пунктов, или более 10 процентов от своего значения, после этого «оттолкнулся» от отметки в 2200, которую он тестировал в пятницу. К моменту написания материала индекс Мосбиржи котировался немногим ниже 2300 пунктов.

«К середине дня динамика заметно улучшилась с открытия на фоне повышения нефтяных котировок и цен на газ при умеренных движениях курса рубля», — пишет Чернов, рассуждая о перспективах восстановления рынка. Также эксперт подчеркивает, что если стоимость российской нефти марки Urals закрепится ниже 60 долларов за баррель, а ожидания по ставке снова ухудшатся, инвесторы начнут действовать «еще осторожнее».

Инвестбанкир Евгений Коган, комментируя складывающуюся ситуацию, ранее назвал одной из причин происходящего на Мосбирже то, что в рамках постоянного обсуждения ставки «приходит понимание», что показатель не будет на уровне 12-13 процентов в текущем году и 8 процентов — в следующем. Оптимистичным он счел сценарий, при котором к концу 2026-го ставка достигнет 13,5 процента, а ко второй половине 2027 года — 12 процентов.

Тем временем некоторые аналитики полагают, что ставка в ближайшее время на фоне ряда факторов, включая быстрый рост кредитования, может пойти вверх.

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