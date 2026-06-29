Попавшую в больницу с сильными болями актрису Волкову повторно госпитализировали

Актрису Екатерину Волкову повторно госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния

Актрису Екатерину Волкову вновь госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом пишет Starhit.

По данным источника, после выписки из больницы артистка столкнулась с осложнениями из-за чрезмерной нагрузки во время гастрольного тура. Кроме того, Волкова заболела гриппом, что еще больше ухудшило ее состояние.

«Сейчас артистка чувствует себя плохо, ее и до этого мучили сильная слабость и недомогание», — сообщает издание со ссылкой на инсайдера. Сама актриса пока не комментировала эту информацию.

21 июня Волкова заявила об экстренной госпитализации, не раскрыв ее причины. Позже стало известно, что Екатерина попала в больницу с признаками острого синусита с ярко выраженным болевым синдромом. 23 июня актриса сообщила о выписке «из-за рабочих обязательств» и отправилась на гастроли.