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17:11, 29 июня 2026Мир

Посольство России оценило готовность Финляндии к размещению ядерного оружия

«Известия»: РФ не видит признаков подготовки инфраструктуры Финляндии к ядерному оружию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Посольство России в Хельсинки не видит признаков подготовки инфраструктуры Финляндии к размещению ядерного оружия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на диппредставительство.

«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — сообщили в посольстве.

При этом в дипучреждении подчеркнули, что нельзя исключать использования территории и воздушного пространства Финляндии ядерными силами стран НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

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