Посольство России оценило готовность Финляндии к размещению ядерного оружия

Посольство России в Хельсинки не видит признаков подготовки инфраструктуры Финляндии к размещению ядерного оружия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на диппредставительство.
«Внешних признаков целенаправленной подготовки финской инфраструктуры к размещению здесь ядерного оружия на текущем этапе не прослеживается», — сообщили в посольстве.
При этом в дипучреждении подчеркнули, что нельзя исключать использования территории и воздушного пространства Финляндии ядерными силами стран НАТО.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.